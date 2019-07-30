Глава МИД Незалежной пояснил причину продолжения диалога с Москвой

Действующий министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как однажды швырнул на стол документы во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, отвергнув слухи, распространяемые в украинских СМИ, о произошедшей якобы драке.

История имеет отношение к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), состоявшейся 3 марта 2016 года в Париже. По информации издания Лига.net, диалог завершился руганью и чуть ли не рукоприкладством между министрами обеих стран.

"Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги", – сообщил в интервью агентству "Укринформ" пан Климкин.

Он добавил, что при этом были произнесены "разные слова", однако не стал их повторять.

"Тем не менее, я считаю, что каждый человек имеет право на эмоции, если они настоящие, и всегда буду это отстаивать. Но, поскольку все равно нужно разговаривать с россиянами, надо сохранять какой-то контакт", – подчеркнул украинский министр.

Также он признался, что обменивается с главой МИД РФ рукопожатием.

"Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но, тем не менее, мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом", – пояснил пан Климкин.

Украинец оценил Россию как реальность. По его убеждению, Незалежная пребывает с этой "реальность в состоянии войны". Он пожаловался, что в некоторых случаях с российской стороной тяжело вести переговоры, и иногда лично ему тяжело без эмоций реагировать на то, что говорят представители Москвы. В качестве примера Климкин привел переговорный процесс с Россией по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС и по газу.

Но признал, что Киеву необходимо сохранять контакт с Москвой для освобождения осужденных в нашей стране украинских граждан.

Еще тогда же, в 2016 году, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию журналиста Павла Шуклинова в Лига.net, назвала ее фантазией. По ее словам, действительно между Лавровым и Климкиным была дискуссия, но она не переходила рамок дипломатии. "Аргументы следовали за аргументами, доводы за доводами", – отметила она в интервью LifeNews.

