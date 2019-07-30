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Украина оказалась на пороге транспортного коллапса и потери рекордного урожая

Фото: www.globallookpress.com
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Государственной компании "Укрзализныця" катастрофически не хватает грузовых вагонов и локомотивов для перевозки урожая зерновых, а значит, неизбежен транспортный коллапс, что, в свою очередь, может привести к потере хлебного богатства. Тревогу уже не в первый раз бьет глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"Министерство инфраструктуры и железная дорога должны, во-первых, создать какую-то структуру, это можно назвать штабом на какой-то особенно сложный период, и в рамках этой работы оценить, расставить приоритетность и соответственно формировать планы отгрузки, планы перевозок, исходя из наших национальных интересов",– заявил телеканалу "24" председатель Ассоциации.

По его мнению, к проблеме дефицита локомотивов и подвижного товарного состава добавляется еще и то обстоятельство, что в августе-сентябре ремонтируется большой объем автодорог, что не позволит перенести часть грузов с железной дороги на автотранспорт. Он считает, что "Укрзализныця" уже сегодня должна озаботиться о решении проблемы вывоза зерна, потому что дальше эта возможность будет упущена.

"Сейчас необходимо максимально перераспределить локомотивы, то есть обеспечить готовность локомотивного парка до высокой нагрузки, до высокого сезона. Потому что у нас, как всегда, как первый снег в декабре удивляет коммунальные службы, так и железная дорога, к сожалению, странным образом в августе говорит, "ой, у нас же собственно пик нагрузки, у нас огромный вывоз. Поэтому ну вот...", – констатирует эксперт.

Фото: pixabay.com

Буквально на прошлой неделе Криворучко жаловался в Сети на угрозу транспортного коллапса из-за низкой оборачиваемости вагонов между точками отправки и выгрузки товарных составов, а также на приоритетность транзита из России по украинской железной дороге.

Напомним, в середине мая Министерство сельского хозяйства США сделало прогноз, что в нынешнем году на Украине будет рекордный урожай – 72,2 млн тонн зерна, пишет "Интерфакс".

Что касается товарных вагонов, то еще в феврале 2019-го руководитель филиала "Центр транспортной логистики" "Укрзализныци" Сергей Подгородецкий сообщал о "печальной ситуации" в свете ликвидации транспортной милиции (видно, тоже попали под постмайданную декоммунизацию): по стране вандалы уничтожают целые составы, подчас по два за сутки, в том числе, зерновозы и полувагоны. 

А проблема осложняется еще и тем, что основные комплектующие не производятся на Украине, а – о, ужас! – двумя предприятиями в "стране-агрессоре", т.е. в России, сообщил Подгородецкий изданию "Дело".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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