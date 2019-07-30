Идею назвали финансово неосуществимой

Для начала вещания на новом русскоязычном телеканале Украине потребуется 2 млрд долларов.

Об этом сообщила на своей страничке в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Депутат считает, что на реализацию проекта нужно выделить примерно столько же денег, сколько, по ее словам, выделяет Россия на поддержку своих медиаструктур за рубежом. При этом Сюмар подчеркнула, что 2 млрд долларов – это четверть всего оборонного бюджета страны.

Политик посоветовала тем, кто выдвигает подобные идеи, сосредоточиться на решении реалистичных задач, к примеру, поставить глушилки, чтобы защититься от "проникновения российской пропаганды". Она добавила, что открывать вещание на новом телеканале не представляется возможным, так как Минобороны Украины сейчас не может даже долг за электроэнергию погасить.

Ранее заместитель главы администрации Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в стране начнет вещание телеканал на русском языке. Цель нового проекта, по словам Тимошенко, – борьба за умы украинцев и россиян.

