В Сети высмеяли идеи украинских ура-патриотов, отметив, что главное не дальность ракетного удара, а система ПРО

В Незалежной все чаще военные пенсионеры появляются в украинских СМИ с боевой риторикой в адрес России. Отметился и ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан, заявивший, что соборной нужны ракеты, способные поражать цели в глубине российской территории, вплоть до двух главных городов нашей страны.

К такому выводу он пришел на фоне предстоящего прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свои мысли пенсионер высказал изданию "Обозреватель".



"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", – сказал генерал-лейтенант.

При этом экс-разведчик считает, что оснащать это вооружение ядерными зарядами "необязательно".

Также пан Богдан заметил, что Киев может положиться на помощь союзников, которые продадут Украине соответствующее оружие и военную технику.





Ранее сегодня ветеран, жалуясь на построенный Москвой Крымский мост, уверял, что переход помогает РФ укреплять на полуострове российскую военно-морскую базу, а значит Киеву придется активнее "модернизировать свои вооружения" и строить "ядерный щит".

Напомним, еще в начале мая другой украинский военный эксперт Игорь Козий предложил "развивать систему доставки тактического ядерного оружия" или строить минно-ядерные заграждения у границ с Россией. А в апреле нынешнего года бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко высказал идею, что Незалежной нужны ракеты, которые "как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации".

Пропозицию пана Богдана в Сети уже успели высмеять (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Этому генералу нужно подсказать, что до Москвы можно долететь и через Молдавию,Белоруссию или Европу. Ведь все виды транспорта закрыты из Украины, а ракеты точно не долетят)))", "А типа раньше договор по ДРСМД их в чем-то ограничивал? А сейчас свобода наступает? Лучше бы идиот подумал о том как сам вместе с сослуживцами страну профукал", "Мозги ему нужны, а не ракеты", "Авиакосмической, судостроительной, автомобильной отраслей практически нет. Да и вообще машиностроения. А ведь було! И кто теперь делать будет?", "Да и леса почти не осталось, чтобы выстрогать Буратино", "Отсталые укро дегенераты не в курсе что главное не дальность, а способность преодолеть ПРО и ПВО. Но что взять с убогих?!", "А у России ракеты, способные достигать киева и львова, уже есть. Бу-га-га...."

