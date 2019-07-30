Эксперт дал политический прогноз на ближайшие годы

Украинский политолог Виктор Бобыренко из Бюро анализа политики считает, что рейтинг Владимира Зеленского через 2-3 года рухнет.

По мнению Бобыренко, совсем скоро президента будут поддерживать лишь 8-10% избирателей, а не 73%, как сейчас, сообщает Reuters. Стоит отметить, что политолог известен тем, что предсказал стремительный рост популярности Зеленского еще в 2015 году.

Бобыренко отметил, что раньше Зеленский был просто актером, играющим роль, сейчас он превращается в человека, осознавшего, какая у него сила. Эта сила заключается в том, что украинцы верят в чудо.

"Мы не ходим в церковь; мы идем к телевизору. По телевизору они увидели идола, которому сейчас молятся", –

приводит агентство слова Бобыренко.