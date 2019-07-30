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В ДНР назвали ложью заявление Киева о российских паспортах

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
продолжениеЗапахло Майданом: Зеленский готовится к распродаже украинской земли
Появившаяся сегодня новость оказалась фейком

Жители республик Донбасса не сталкиваются с препятствиями при получении гражданства Российской Федерации. Заявления Киева об этом не соответствуют действительности. 

"Распространение заведомо лживых сведений – не что иное, как фантазии украинских чиновников, пытающихся запутать и ввести в заблуждение не столько граждан Народных Республик, сколько жителей тех территорий, которые находятся под юрисдикцией киевского режима", –

приводит Донецкое агентство новостей заявление миграционной службы их министерства внутренних дел Донецкой народной республики. 

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил 30 июля, что сотрудники Федеральной службы безопасности России якобы ввели дополнительные проверки перед выдачей паспортов РФ гражданам ДНР.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик Донбасса был подписан президентом Владимиром Путиным 24 апреля. Действие указа позднее было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. 

Валентина МАЙОРОВА
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