Администрация президента анонсировала отмену важнейшего моратория в стране

Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года. С таким заявлением выступил заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук.

По его словам, команда лидера нации уже ведет переговоры со Всемирным банком о конкретной схеме открытия в стране рынка земли. Отмечается, что данный шаг приведет к росту экономики Незалежной от 0,5 до 3$.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", – цитирует Bloomberg пана Гончарука.

Замглавы администрации Зеленского считает, что снять запрет на продажу земли нужно именно в нынешнем году. При этом в офисе осознают, что земельная реформа – самая непопулярная среди части общества.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", – подчеркнул 35-летний чиновник, которого украинские СМИ пророчат на должность нового председателя правительства.





Напомним, мораторий на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, был введен во времена президентства Леонида Кучмы в 2001 году. С тех пор ни одна Рада не покушалась его отменить. Действие временного запрета продлевалось десять раз, в последний – в 2018-ом до 1 января 2020 года.

По данным издания VoxUkraine, всего под мораторий подпадает около 41 млн. га, что составляет 96% всех сельскохозяйственных угодий на Украине. В статье от 2016 г. поясняется: 68% подмораторных земель – это паи, которые находятся в частной собственности. Таких землевладельцев насчитывается 6,9 млн., что составляет 16,2% постоянного населения страны.

Киевские власти сейчас пребывают в сложнейшей ситуации, поскольку отменить запрет на продажу сельхозземель настоятельно рекомендуют кредиторы и западные партнеры Незалежной, в том числе Международный валютный фонд.

Категорически против снятия моратория выступает "Оппозиционная платформа – За жизнь", чей представитель Вадим Рабинович неоднократно говорил, что распродажа украинской земли окончательно уничтожит страну. Еще ранее, не прошедший в новую Раду, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко грозился "сжечь трибуну и весь парламент к чертовой матери", дабы не допустить, чтобы украинцы оказались "чужими на родной земле".

Насколько решится команда Зе посягнуть на самое святое, осталось ждать совсем немного. Однако третьего Майдана, судя по всему, Киеву не избежать.

