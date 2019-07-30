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Обещания Зеленского о членстве Украины в НАТО и ЕС назвали бутафорией

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидеру нации припомнили отдых на одесском пляже и попрекнули парадом

Президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию призвали прекратить заниматься новыми формами парада и бутафорским прикрытием реальной действительности, а обратить внимание на "голый, босый и нищий" народ. Об этом заявил представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Он отметил, что главе государства на президентских выборах население страны оказалось огромный кредит доверия.

"Это все бутафория, все эти томосы, дороги в НАТО, в ЕС. Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан, то, что у нас болит сегодня, то, что нас больше всего беспокоит", – метал молнии в эфире телеканала "112" политик.

Между тем, считает Кива, сейчас власти не занимаются решением реальных проблем Незалежной.

"Мы опять видим фотографии в Facebook, как наш президент отдыхает на море, то руководитель Офиса президента рассуждает о том, что будут у нас какие-то парады", – добавил оппозиционер.

По его мнению, парады нужно проводить тогда, "когда им будет, что предшествовать", например, прекратится война в Донбассе или вернуться все пленные домой.

Ранее сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан уведомил, что вместо традиционного парада "в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники" на День независимости, который проходит 24 августа, состоится Шествие достоинства. Таким образом, украинцам предлагается новая европейская традиция – прогулка по центру Киева ветеранов АТО, к которым присоединятся "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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