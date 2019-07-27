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"Сказки Ленке рассказывай": Зеленского погнали с пляжа в Одессе

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президенту нужно поменьше отдыхать и побольше работать, заявили украинцы

Расслабиться можно, когда проблемы будут решены, указали новоиспеченному главе государства.

Владимир Зеленский поделился очередным неформальным фото. Чтобы стать еще ближе к народу, политик сфотографировался на фоне других отдыхающих на одесском пляже. В компании главы офиса президента Андрея Богдана он с комфортом расположился на лежаке.

"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж – через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", – гласит подпись на русском на странице в Facebook.

Язвительный комментарий, видимо, был адресован журналистам, писавшим о его визите в Одессу, из-за которого город оказался парализован. К слову, супруга мистера президента тоже не прочь окунуться. Для безопасности первой леди перед ее визитом на пляж водолазы осматривали морское дно.

Не все украинские граждане оценили демократичность главы государства. Некоторые ехидно припомнили ему бесчисленные селфи и прыжки через фонтан, намекнув, что хорошо бы не прохлаждаться под зонтиком, а решать проблемы страны. Например, вернуть Крым и освободить моряков-провокаторов. Другие поинтересовались, во что обходятся путешествия Зеленского в Одессу на двух государственных самолетах (орфография и пунктуация сохранены).

"Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи с зала. Фото с фонтанчиками. ПреЗедент работает . Когда увидим селфи с освобожденными моряками и в украинском Крыму? Вы шоумен или президент?" "Вован, почем стоит сгонять два государственных борта в Одессу? Сказки про открытость дома Ленке рассказывай ), уже все видели оцепления к твоим визита, маленькое зеленое трындло ). Кстати, чувака за видос таки будешь судить? Как ты думаешь, долго ты мосле этого на своем троне просидишь?"

– написали пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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