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Украинский телеведущий Владимир Быстряков считает, что главе страны Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.
По его словам, во время праздника, 24 августа, Петр Порошенко и его люди могут попытаться устроить военный переворот и свергнуть Зеленского.
"Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко – Прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело",
– сказал Быстряков в эфире телеканала ZIK.
Телеведущий подчеркнул, что действующий президент, скорее всего, знает о возможном перевороте. По этой причине он отменил парад, чтобы предыдущие власти не смогли организовать альтернативный проход военных, которые могут устроить беспорядки.
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