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Порошенко натаскивает военных для свержения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент готов пойти на крайние меры, чтобы вернуть власть

Украинский телеведущий Владимир Быстряков считает, что главе страны Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.

По его словам, во время праздника, 24 августа, Петр Порошенко и его люди могут попытаться устроить военный переворот и свергнуть Зеленского.

"Перед сдачей полномочий Петр Алексеевич (Порошенко – Прим. ред.) наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело",

сказал Быстряков в эфире телеканала ZIK.

Телеведущий подчеркнул, что действующий президент, скорее всего, знает о возможном перевороте. По этой причине он отменил парад, чтобы предыдущие власти не смогли организовать альтернативный проход военных, которые могут устроить беспорядки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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