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Порошенко нашли место в Грузии

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
За экс-президентом захлопнули дверь на Украину

Устроивший себе и всей своей семье внезапный отпуск лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко скрылся заграницей и уже не вернется на родину, предположил украинский политолог Михаил Погребинский. Он привел достаточно аргументов, почему так считает. 

В эфире NewsOne эксперт заявил, что конфетный магнат уехал со всеми домочадцами – это раз. Два – "килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка". И наконец, в Дубае, куда Порошенко прилетели из Стамбула, вся семья исчезла, уточняет "Царьград"

Впрочем, своими доводами Погребинский поделился еще накануне. Читатели данной новости их посчитали достаточно убедительными и даже "назначили" Порошенко на должность в новой стране. Комментаторы, как обычно, подошли к делу с юмором (орфография и пунктуация авторские).  

"Порошенко поедет в Грузию губернатором работать и передавать опыт... Такие уж сейчас традиции у Украины и Грузии!!!", "Беги, Пеця, беги", "Я тебя ни когда не забуду,ты меня ни когда не увидишь", "это из великой Юноны и Авось...а здесь Зеленя и Порось!",  "Что ни новость из Украины, то эпизод из КВН", – соревновались в остротах интернет-пользователи после знакомства с соответствующим материалом РИА "Новости". 

Также пана Порошенко "отправили" В Испанию. Известно, что там он владеет недвижимостью. Еще один пункт назначения – Пуэрто-Рико, где, по версии осведомленных "комментаторов", проживают соратники бывшего президента Украины.

Между тем Погребинский не теряет надежду, что новая власть наведет порядок в стране. Единственное, отметил эксперт, существует большая вероятность, что пропавший из вида Порошенко избежит наказания, передает телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА
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