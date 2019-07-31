Украинских моряков отпустят по просьбе Киева

Задержанные могут оказаться дома уже к октябрю

Украинская сторона направила в Россию письменные гарантии, что ее граждане, обвиняемые в незаконном пересечении границы РФ в Керченском проливе, будут принимать участие во всех следственных и судебных мероприятиях, если их досрочно отпустят домой. Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

По его словам, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова дала личное поручительство насчет присутствия моряков на суде. Сейчас бумаги проходят все инстанции. Велика вероятность, что граждане Украины вернутся домой еще до октября, пишут "Известия".

Россия предложила Украине такую схему в ноте, направленной в Киев в июне 2019 года. Тогда глава МИД Незалежной Павел Климкин отверг данный план, за что получил разнос от президента Владимира Зеленского. Москва же не стала отзывать предложение. И если в Следственном управлении ФСБ сочтут гарантии украинской стороны удовлетворительными, моряков отпустят, и они смогут дожидаться вердикта суда дома. При этом им не обязательно будет приезжать в РФ на допросы и судебные заседания – это возможно делать в режиме видеоконференции.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы продлил содержание под стражей моряков до середины октября.

Граждане Украины были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 г. за нарушение границы РФ на военных катерах. В настоящее время следствие по делу 22 моряков и 2 агентов СБУ окончено, напоминает телеканал"360".