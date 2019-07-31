Юрист раскрыл правду о допросах экс-президента

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко не является подозреваемым и тем более обвиняемым ни по одному уголовному делу. Об этом заявил управляющий адвокатского объединения "Головань и партнеры" юрист Игорь Головань.

"Наш клиент не имеет статуса подозреваемого даже в одном производстве, не то что в 11",

– подчеркнул Головань в личном блоге на страницах "Украинской правды".

Адвокат обвинил во лжи главу Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубу, который ранее сообщал, что в рамках его ведомства открыто 11 дел против Порошенко. По словам Голованя, экс-президент, действительно, вызывался на допрос в ГБР, но – в качестве свидетеля. И его имя фигурирует не в 11 делах, а только в двух в рамках досудебного расследования.

"Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении", – прокомментировал адвокат.

Ранее юрист Алексей Портнов заявлял, что по его запросу против Порошенко возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в отмывании крупной суммы денег.

В настоящее время Порошенко с семьей отдыхает в Турции. Он беспрепятственно покинул Украину 28 июля.