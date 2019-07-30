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Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский. На это, по его словам, указывает ряд фактов.
Во-первых, витиеватый маршрут добропорядочного семейства с пересадками и его загадочное исчезновение. Во-вторых, отправка двумя самолетами. В-третьих, конфетный магнат всю неделю не вылезал из банков, снимая наличные.
Как ранее стало известно, следы четы Порошенко затерялись в Дубае. В связи с этим напрашивается вопрос: куда она последует дальше и где будет искать приют? Испанцы запросто его сдадут, уверен политолог, хотя на родине фламенко конфетный магнат владеет кое-какой недвижимостью.
Тогда что говорить о Лондоне, где Порошенко не успел подготовить для себя подушку безопасности. Израиль эксперт сразу исключил по национальному признаку. Да и США, заключил он, – тоже не вариант.
"Мне кажется, американцы его посадят на 300 лет вообще. Наверное, какие-то обещания они ему давали, но там силовые структуры под контролем у Трампа, а Трамп ему ничем не обязан. Там уже есть документы, который передавал беглый депутат Онищенко, Шокин. Есть достаточно дел. Например, отмывание денег в офшорах. Если захотят, они смогут его посадить. Это демократы могли бы его защищать, а Трамп нет", – заявил Погребинский в интервью телеканалу "360".
Политолог напомнил о заведенных уголовных делах против Порошенко, число которых только растет. Однако по всем, подчеркнул эксперт, бывший глава государства проходит как свидетель.
Дальнейшие планы политика неизвестны
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