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Предложение в силе: Киеву дали второй шанс вернуть моряков

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москве все еще ждут ответа от украинских властей

Российские дипломаты продолжают надеется на благоразумность руководства Незалежной. Они ждут прагматичного подхода к ситуации с задержанными в Керченском проливе моряками. 

Предложение об их освобождении с несколькими условиями остается в силе, рассказал осведомитель в дипломатических кругах. Речь идет о ноте, которую от МИД РФ получили украинское посольство и Международный трибунал по морскому праву.

"Мы позицию свою пока не меняли",

заверил информатор "МК", подчеркнув, что киевских властей вразумительного ответа так и не поступило. Скандал между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным – не в счет. 

Напомни, 26 июня российские дипломаты предложили киевским властям сделку: Москва вернет экипажи на родину в обмен на то, что те не скроются и будут сотрудничать со следствием. Однако глава внешнеполитического ведомства за спиной своего президента отклонил данное предложение. 

Ксения АНДРЕЕВА
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