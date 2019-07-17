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До глубокой осени: украинским морякам продлили арест

В российской тюрьме задержанные в Керченском проливе экипажи проведут еще 3 месяца

Сегодня, 17 июля, в Лефортовском суде Москвы рассматриваются дела 24-х незаконно пересекших границу РФ моряков. Что ожидает в ближайшие 3 месяца шестерых из них, уже известно. Им продлили арест до 24 октября, передает корреспондент телеканала "360".

Уточняется, что заседание было закрытым. Сегодня же будут рассмотрены дела остальных украинцев.

Напомним, Керченский конфликт, главными действующими лицами которого выступили задержанные, произошел 25 ноября 2018 года. В России не исключают, что действовали они по указанию вышестоящего руководства. 

Ксения АНДРЕЕВА
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