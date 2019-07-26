Задержанные на Украине моряки вернулись в Москву

Появились подробности инцидента

В столичному аэропорту "Домодедово" сел самолет из Кишинева, на борту которого прибыл экипаж российского танкера, задержанного СБУ.

Российский танкер Nika Spirit был задержан украинскими правоохранителями в порту Измаил, напоминает РИА "Новости". Киев заявил, что раньше судно называлось Neyma и что оно блокировало Керченский пролив во время попытки прохода украинских военных кораблей в ноябре прошлого года.

Старший механик танкера Сергей Карпов рассказал телеграм-каналу агентства, что при задержании сотрудники СБУ вели себя нормально, претензий к экипажу у них не было.

Танкер был обыскан, сотрудники СБУ изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, отмечает "Пятый канал".

При этом владельцы корабля утверждают, что Nika Spirit не участвовал в Керченском инциденте и вообще не эксплуатировался с 2017 г. до января 2019 года.



