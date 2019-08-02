Чудо-море: в Крыму нашли самое чистое место

Путешественникам открыли побережье с прозрачной водой

Лайфхак для туристов принадлежит директору Морского гидрофизического института РАН Сергею Коновалову. Он рассказал, где в Крыму самое чистое море.

Райским местечком оказалось побережье вблизи самого западного мыса полуострова под названием Тарханкут. Необычное течение – против часовой стрелки – позволяет подниматься воде с самого дня, объяснил эксперт.

"Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там",

– заверил он РИА "Новости", отметив, что так называемый ЮБК, южный берег Крыма, в принципе, чище остальных пляжей Черноморья из-за большой глубины.

"И так, и сяк заманивают в Крым. Даже август в России холодным сделали. Ну, жуки", – прокомментировал новость читатель.



Между тем Коновалов также назвал места, где не стоит отдыхать. Самыми грязными местами акватории Черного моря оказались румынское, украинское побережья, а также западная часть Крыма.