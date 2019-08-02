Кристиан Мюллер назвал причины, почему полуостров никогда не станет украинским

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер в большой статье под названием "Вместе против России – более 150 лет назад..." объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. И громче всего его аргумент звучит в одном лишь подзаголовке: "Севастополь, основанный русскими, управляемый русскими, защищенный русскими".

В материале, опубликованном на портале Infosperber, автор сделал краткий исторический экскурс от VII веке до н. э., когда полуостров был заселен древними греками, до последних двух сотен лет.

"В каком-то смысле Севастополь всегда будет принадлежать России. И не только потому, что его построила Россия – величественный каменный город, полный южного простора, в голубых бухтах которого теснятся военные корабли. Севастополь заключает в себе две вещи, которые для России глубоко священны. Это дважды город-герой. В десятимесячной блокаде он выстоял перед нацистами. А ранее он два года вел оборонительную борьбу против Великобритании, Франции и Османской империи в Крымской войне", – пишет швейцарец.

Также он отмечает еще одну священную "в самом глубоком смысле слова" деталь – этот город стал воротами, через которые в Россию пришло христианство.





По мнению журналиста, на протяжении длительной истории жители Крыма не раз доказывали, что готовы отстаивать свои интересы до победного конца. И сегодня, считает Мюллер, крымчане не собираются отступать под натиском украинских властей, которые стремятся вернуть полуостров.

Писатель встречался с жителями региона, чтобы оценить их отношение к воссоединению с Россией. Так, доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова рассказала Мюллеру, что в 2014 году крымчанам угрожали как представители киевских властей, так и националистические группировки. Поэтому местные студенты решили с оружием в руках защищать свое право провести референдум.

"Стали осматривать и изучать подземные военные сооружения времен Второй мировой войны, чтобы понять, можно ли их сейчас снова использовать в борьбе против украинских формирований", – вспоминала Некрасова.

Еще ранее, поведала она писателю, в годы "прописки" на Украине, севастопольцы также рьяно встали на защиту памятника российской императрице Екатерине II, который был открыт в 2008 г. в честь 225-летия со дня основания города в 1783 году Екатериной Великой. Жители Севастополя обороняли монумент полгода, пока опасность со стороны украинских радикалов не исчезла.





Сам швейцарец убежден, что Москва никогда не отдаст полуостров Киеву, потому что эта территория представляет для РФ особую важность "в гражданском и военном плане".

"Военный порт, российский город, готовое к обороне население – это Севастополь. Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины", – резюмирует Мюллер.

