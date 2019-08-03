Серьезная опасность: в Крыму отравили воду

В Незалежной сообщили о новой выдуманной катастрофе на российском побережье

Украинцы все никак не могут успокоиться из-за присоединения Крыма к России и придумывают различные небылицы о ЧП и отравлениях на полуострове. На это раз небезызвестная Roxolana Today сообщила, что кто-то вылил отраву в море.

Блогер предоставила фотографии в качестве доказательства, на которых, как она утверждает, видно странную пленку, покрывающую поверхность воды. По ее словам, море стало мутным и зеленым.

Как и всегда данные кадры не подкреплены никакими доказательствами отравления воды. Поэтому крымчанам можно не беспокоиться за свою безопасность.

Ранее украинские СМИ сообщили об очередной катастрофе в Крыму. В Азовском море якобы массово гибнут медузы-корнероты из-за Крымского моста. Однако эксперты отмечали, что нашествия медуз, любящих теплую и соленую воду, связаны с их жизненным циклом и происходят каждый год, экологии и человеку опасности не представляют, разве что могут вызвать аллергическую реакцию.