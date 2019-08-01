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Крымский мост обвиняют в экологической катастрофе

Фото: most.life/multimedia
Украина традиционно видит причину всех бед в России

В Азовском море якобы массово гибнут медузы-корнероты – некоторых украинских интернет-пользователей этот факт весьма озаботил.

"Такого никогда не было. Вероятными причинами всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное потепление... Помните, эту планету мы арендуем у своих детей", - 

написала на своей страничке в Facebook блогер Богдана Чернявская. 

Впрочем, многие пользователи Сети с иронией отнеслись к изысканиям Чернявской.

"В Азове вода как кипяток – вот и причина – дохнут по всему побережью, сказочница-ихтиолог", "Интересны аргументы по которым сделан вывод, что причина в строительстве Керченского моста?", "в Одессе в прошлом году такая же фигня была, наверное тоже из за МОСТА) какой бред...", - 

отметили в комментариях к посту. 

А один из подписчиков просто посоветовал симпатичной блогерше:

"Побольше селфи-видео, пожалуйста. Медузы никому не интересны".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 

Новость тут же, по своему обыкновению, распространили украинские СМИ, которые напугали читателей очередной "катастрофой" в Крыму. В Сети уже писали о том, что медузы-корнеротолы хлынули в Азовское море, вероятно, из-за того, что вода стала более соленой. Тогда же интернет-пользователи предположили, что украинцы увидят причину этого в Крымском мосте, что и произошло. Эксперты отмечали, что нашествия медуз, любящих теплую и соленую воду, связаны с их жизненным циклом и происходят каждый год, экологии и человеку опасности не представляют, разве что могут вызвать аллергическую реакцию. 

Украинские блогеры неоднократно обвиняли Крымский мост во всевозможных неприятностях. Так, по мнению диванных экспертов, из-за переправы в Черном море исчезли бычки.

Валентина МАЙОРОВА
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