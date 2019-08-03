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США отправили военный самолет к побережью Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Пентагон пытается узнать тайны полуострова

Американцы продолжают изучать все секреты Крыма. На этот раз разведку у берегов полуострова провел самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II.

Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, воздушное судно взлетело с полигона в Греции и направилось к границе России. В результате разведчик облетел практически все побережье полуострова.

В последнее время американские военные регулярно выведывают тайны России у разных границ. Иногда самолеты США летают вместе с воздушными суднами других стран НАТО. Излюбленным местом для "разведчиков" помимо Крыма также является Калининградская область.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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