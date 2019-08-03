США отправили военный самолет к побережью Крыма

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Американцы продолжают изучать все секреты Крыма. На этот раз разведку у берегов полуострова провел самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, воздушное судно взлетело с полигона в Греции и направилось к границе России. В результате разведчик облетел практически все побережье полуострова.
11:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 3 августа 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,
производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK
В последнее время американские военные регулярно выведывают тайны России у разных границ. Иногда самолеты США летают вместе с воздушными суднами других стран НАТО. Излюбленным местом для "разведчиков" помимо Крыма также является Калининградская область.
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