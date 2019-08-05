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Туристы поставили рекорд в Крыму по посещаемости

Ялта. Фото: www.globallookpress.com
Нынешний летний сезон ставит рекорды

Свыше четырех миллионов туристов отдохнули в Крыму к 1 августа -  на 11% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Число визитеров... сезона, продолжает расти...Сохраняется тенденция прироста в 11% по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю", –

рассказал РИА "Новости" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он добавил, что в целом по Крыму пансионаты и базы отдыха заполнены на 80%, а в некоторых районах – более чем на 90%.

Между тем украинские блогеры неустанно писали в Сети, что курортный сезон этого года провалился, отдыхающих почти нет, и даже Крымский мост пустует. Трудолюбивые аналитики даже умудрялись фотографировать ранним утром безлюдные пляжи и гордо выкладывали снимки в соцсети, чтобы доказать, что после присоединения к России на полуостров никто не хочет приезжать.

Однако статистика неумолима: с каждым годом в Тавриду едет все больше и больше отдыхающих. Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного в марте 2014 года.

Валентина МАЙОРОВА
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