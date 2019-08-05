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Вспомнил все: экс-премьер Крыма рассказал об обстановке в регионе перед референдумом

Фото: www.globallookpress.com
Политик обвинил Киев в потере полуострова

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что в 2014 г. никаких пророссийских настроений на полуострове не существовало.

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились, я бы сразу их пресек. Их не было вообще", - 

заявил Могилев в интервью "Крым. Реалии".

При этом Могилев подчеркнул, что ответственность за то, что Крым ушел с Украины, лежит на Александре Турчинове, который в тот момент был и.о. президента.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 г., после того, как на референдуме большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.

Валентина МАЙОРОВА
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