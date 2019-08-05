Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
319 новости
Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что в 2014 г. никаких пророссийских настроений на полуострове не существовало.
"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились, я бы сразу их пресек. Их не было вообще", -
заявил Могилев в интервью "Крым. Реалии".
При этом Могилев подчеркнул, что ответственность за то, что Крым ушел с Украины, лежит на Александре Турчинове, который в тот момент был и.о. президента.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 г., после того, как на референдуме большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.
Незалежная бросила клич Грузии, Румынии и Болгарии