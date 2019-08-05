Никто не ожидал: в Крыму на берег выбросило монстра

Специалисты внимательно изучают останки чудовища

Туристы сделали страшную находку на берегу Черного моря. Существо, выброшенное на пляж, по словам очевидцев, имеет тело змеи и большую рогатую голову.

Монстру дали прозвище "Черноморский потрошитель". Жители предполагают, что именно он имеет отношения к многочисленным туристам, пропавшим в Крыму. Некоторые конспирологи утверждают, что это якобы дракон с Нибиру и он нападал на людей, которые уснули на надувных матрасах, передает Vista News.

Специалисты пока не могу определить чью тушу выбросило на берег, однако маловероятно, что это некий дракон с якобы существующей планеты Х.

Ранее очевидцы сообщили о появлении жуткого монстра в районе Сочи.