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Никто не ожидал: в Крыму на берег выбросило монстра

Кадр из фильма "Он – дракон"
Специалисты внимательно изучают останки чудовища

Туристы сделали страшную находку на берегу Черного моря. Существо, выброшенное на пляж, по словам очевидцев, имеет тело змеи и большую рогатую голову.

Монстру дали прозвище "Черноморский потрошитель". Жители предполагают, что именно он имеет отношения к многочисленным туристам, пропавшим в Крыму. Некоторые конспирологи утверждают, что это якобы дракон с Нибиру и он нападал на людей, которые уснули на надувных матрасах, передает Vista News.

Специалисты пока не могу определить чью тушу выбросило на берег, однако маловероятно, что это некий дракон с якобы существующей планеты Х.

Ранее очевидцы сообщили о появлении жуткого монстра в районе Сочи.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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