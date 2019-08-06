Туристов и местных жителей просят быть бдительными и осторожными

Штормовое предупреждение объявлено на территории полуострова на вторник, 6 августа.



"В ближайшие 2-3 часа и до конца дня 6 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", –

сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Спасатели порекомендовали крымчанам и гостям полуострова держаться подальше от плохо укрепленных рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Следует также закрыть окна и балконы и не ездить в горы.

Между тем, по прогнозу Гидрометцентра, в Крыму, несмотря на ливни и шквалистые ветры, сохранится жаркая погода. Температура воздуха в ближайшие дни ночью ожидается +16…+21°С, днем воздух прогреется до +27…+32°С.

