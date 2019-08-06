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Крымские пляжи признали опасными

Фото: www.globallookpress.com
Роспотребнадзор исследовал качество морской воды в местах отдыха

На восьми пляжах на южном берегу Крыма отдыхающим запретили купаться.

"Вынесены постановления о временном ограничении купания по шести рекреационным зонам (г. Алушта). По двум рекреационным зонам постановления о временном ограничении купания остаются в силе (г. Севастополь)", - 

сообщается на сайте республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с 26 июля по 2 августа эксперты исследовали на микробиологические показатели 463 пробы, на санитарно-химические – 366, на паразитологические – 40. При этом только 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям.

 Сейчас в Крыму действуют 455 пляжей, в Севастополе – 36, напоминает телеканал "Царьград"

  

Валентина МАЙОРОВА
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