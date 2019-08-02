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Чудовища в Сочи: радиоактивные черви-мутанты заполонили российский курорт

Кадр из фильма "Дрожь земли 6"
Восьмиметровый монстр грелся на пляже

На побережье Сочи выползло омерзительное существо. Гигантского монстра, у которого есть общие черты с червем, пиявкой и многоножкой, с усами, как у сома, обнаружил на пляже обслуживающий персонал одного из местных отелей. 

По словам работников, это был восьмиметровый вонючий черный слизень. Его забрали люди в желтых комбинезонах. Один из их приборов при осмотре мерзкой твари "противно и громки пищал", пишет VistaNews.

Где именного сотрудники отеля нашли мутанта, им сообщать запретили. Однако его фотографии все же попали в руки уфологов. Те подозревают, что из моря выплыл старший брат шестиметрового мутанта, напугавшего туристов в Сочи в конце июля

Эксперты полагают, что эти двое – малыши по сравнению с другими гостями с Титана, которые прячутся на курорте от человеческих глаз. Не исключено, предупреждают исследователи, что чудовища заражены радиацией.

Жителям и туристам в Краснодарском крае угрожает опасность, заключили пессимисты. Скоро в Сочи, уверены они, будет второй Чернобыль. 

Ксения АНДРЕЕВА
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