Обнаруженный в Сочи гигантский монстр напугал туристов

Мутант оказался длиной в 6 метров

В Сети забили тревогу из-за странной находки. Туристы случайно отыскали на пляже Сочи мертвого монстра. Огромное существо, которое похоже на червя, без конечностей, плавника и хвоста напугало людей.

В интернете опубликовали снимки этого мутанта с огромными зубами и глазами, передает портал VistaNews. Уфологи тут же предположили, что молодого червя занесло на Землю с помощью астероида во время пика метеорного потока Персеиды. Конспирологи полагают, что небесное тело могло отколоть кусок от Титана, на котором подо льдом есть вода в жидком состоянии. Некоторые специалисты не исключают того, что на спутнике Юпитера могут существовать живые организмы.

Уфологи выразили беспокойство по поводу того, сколько метеоров с Титана могло упасть в Черное море. Вероятно, другие космические камни могли принести с собой на Землю и другие инопланетные виды. Конспирологи боятся, что эти существа могут выжить на поверхности нашей планеты и потенциально быть опасными для людей.