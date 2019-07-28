Обнаруженный в Сочи гигантский монстр напугал туристов

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В Сети забили тревогу из-за странной находки. Туристы случайно отыскали на пляже Сочи мертвого монстра. Огромное существо, которое похоже на червя, без конечностей, плавника и хвоста напугало людей.
В интернете опубликовали снимки этого мутанта с огромными зубами и глазами, передает портал VistaNews. Уфологи тут же предположили, что молодого червя занесло на Землю с помощью астероида во время пика метеорного потока Персеиды. Конспирологи полагают, что небесное тело могло отколоть кусок от Титана, на котором подо льдом есть вода в жидком состоянии. Некоторые специалисты не исключают того, что на спутнике Юпитера могут существовать живые организмы.
Уфологи выразили беспокойство по поводу того, сколько метеоров с Титана могло упасть в Черное море. Вероятно, другие космические камни могли принести с собой на Землю и другие инопланетные виды. Конспирологи боятся, что эти существа могут выжить на поверхности нашей планеты и потенциально быть опасными для людей.
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