"Шнырит туда-сюда": необычное фото с Крымского моста вызвало истерику

По переправе якобы никто не ездит

Скандальный автор блога RoksolanaToday&Крым25% вновь заявила о том, что Крымский мост якобы пустует. Она высмеяла тот факт, что по объекту, по ее мнению, ездит разве что другой блогер некий Горный, который говорил о том, что переправа изменит жизнь крымчан в лучшую сторону.

"Хоть Горный по мосту шнырит туда-сюда… уже не пусто", – подписала кадр автор, опубликовав его в Twitter, на котором запечатлен один автомобиль. На снимке, который, скорее всего, сделан рано утром, виден лишь маленький отрезок моста.

Однако эту новость тут же подхватило одиозное украинское издание "Обозреватель". Впрочем, интернет-пользователи не поверили словам блогера и возмутились подобной ложной информацией.

"У меня не очень много знакомых. Но одни завтра возвращаются из Крыма на машинах, другие послезавтра на машинах уезжают в Крым на отдых (места забронировали еще в Марте), а мы на трех машинах уезжаем в конце Августа под поселек Мирный до середины сентября отдыхать", "Жалкое животное это ""роксолано""полно видео про мост и трафик, а это существо все неустанно свои фотки впаривает", "Это ж каким слабоумным надо быть, чтобы по фото судить о загруженности моста. Так можно выбрать момент и заснять пустым любой мост в мире, да что там мост, любую улицу в центре любого города", "Где-то я уже раз 10 видел это фото! Смешно!" – отметили пользователи Сети.

На Украине уже не раз придумывали различные байки о Крымском мосте, которые не находили подтверждения.