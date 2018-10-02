Захарова напросилась к Киселеву на дачу в Крыму

Известный журналист не против гостей

"Рупор" российских дипломатов изъявила желание провести встречу с журналистами в Крыму. Однако выбор Марии Захаровой пал не на бездушный конференц-зал, а на "резиденцию" телеведущего Дмитрия Киселева, поскольку в редкой части полуострова не ступала нога официального представителя МИД.

"В Симферополе были, в Севастополе были, в Ялте были, в Керчи были, в "Артеке" были. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение "тайной дачи" Дмитрия Киселева в Коктебеле. А, может, там-то и устроить выездной брифинг – прямо в "секретных хоромах?" – сделала вызов Захарова, опубликовав пост на своей странице в Facebook.

Недолго думая, хозяин крымской "усадьбы" ответил согласием. "Добро пожаловать", – парировал Киселев.

Якобы двухсотмиллионную виллу гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева активно обсуждали накануне. Стоимость дачи в Коктебеле озвучило выходящее в Крыму издание "Город24", за что поплатилась его редактор, которую заставили выкупить весь тираж газеты с данным материалом. Киселев, в свою очередь, заявил, что "все цифры взяты с потолка", а автора статьи назвал мошенником, с которым разберется полиция.