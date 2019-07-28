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Самолеты США провели разведку у берегов Крыма

Фото: www.globallookpress.com
"Воздушные разведчики" несколько часов летали в акватории Черного моря

У берегов Крыма заметили патрульный противолодочный самолет США P-8A Poseidon, который поднялся с базы Сигонелла в Италии. Он полетал вдоль побережья Черного моря и отправился обратно. Об этом стало известно из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Как сообщил портал в Twitter, недалеко от Крыма зафиксировали и самолет радиоэлектронной разведки ВМС США Lockheed ЕР-3Е Orion. Это воздушное судно прилетело к полуострову из авиабазы Суда-Бэй, которая расположена на Крите. "Разведчик" находился от российского региона в 32 км.

В последнее время американские военные регулярно выведывают тайны России у разных границ. Иногда самолеты США летают вместе с воздушными суднами других стран НАТО. Излюбленным местом для "разведчиков" помимо Крыма также является Калининградская область. 

Полина ИВАНОВА
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