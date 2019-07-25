Один "воздушный разведчик" отправился в сторону Крыма

После новостей о задержании СБУ танкера Nika Spirit с россиянами на борту самолеты-разведчики США, Швеции и Великобритании принялись летать около российских границ. Так, американский патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon вошел в воздушное пространство над Черным морем.

Там же, как сообщает telegram-канал Daily War, шпионил и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk США, который сначала несколько часов якобы патрулировал линию фронта около Донбасса. Еще один "воздушный разведчик" США также оказался около российских баз в Сирии.

Недалеко от Калининграда выискивал секреты России самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Над Балтикой курсировал и самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP Швеции.

В последнее время подобные случаи происходят часто. Американские военные исследуют границы России со всех сторон.