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Самолеты НАТО пролетели у границ России

Фото: www.globallookpress.com
Один "воздушный разведчик" отправился в сторону Крыма

После новостей о задержании СБУ танкера Nika Spirit с россиянами на борту самолеты-разведчики США, Швеции и Великобритании принялись летать около российских границ. Так, американский патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon вошел в воздушное пространство над Черным морем.

Там же, как сообщает telegram-канал Daily War, шпионил и стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk США, который сначала несколько часов якобы патрулировал линию фронта около Донбасса. Еще один "воздушный разведчик" США также оказался около российских баз в Сирии.

Недалеко от Калининграда выискивал секреты России самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании. Над Балтикой курсировал и самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP Швеции. 

В последнее время подобные случаи происходят часто. Американские военные исследуют границы России со всех сторон.  

Полина ИВАНОВА
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