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Путин рассказал об уникальной силе ВМФ России

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Военные способны дать отпор любому агрессору

Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ. Президент России объявил о достижениях Военно-морского флота.

"Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору",

сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в 2019-м ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Морская авиация и береговые войска также обновляются, добавил Путин. Лидер россиян также подчеркнул, что страна будет строить "уникальный по своим возможностям" флот "сильной суверенной державы".

В параде ко Дню ВМФ приняли участие более 4 тыс военнослужащих, а также 43 надводных корабля и подводных лодки, среди которых были "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". 

Так, телеканал RT в своем telegram-канале опубликовал уникальные кадры ракетного катера "Моршанск" проекта "Молния", который предназначен для уничтожения боевых кораблей и десантных средств противника.

Полина ИВАНОВА
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