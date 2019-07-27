США выдвинули России ультиматум по участникам Керченского конфликта

Москва не имеет права говорить о каких-либо условиях их освобождения

Украинских моряков следует освободить немедленно. Об этом на брифинге заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Граждан Незалежной, устроивших провокацию в Керченском проливе, удерживают в России "незаконно", подчеркнул он. Москва должна отпустить моряков без каких-либо условий, пишет "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", – цитирует его "112 Украина".

Волкер также сообщил, что подготовка визита президента Незалежной Владимира Зеленского в США идет полным ходом, передает информагентство. Американский лидер Дональд Трамп собирается обсудить с коллегой вопросы сотрудничества двух стран. Точная дата переговоров пока не названа.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Киеву не нужны задержанные моряки. Украине нужен скандал вокруг них, ради чего и затевалась провокация в прошлом году.