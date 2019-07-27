Украина, похоже, смирилась с потерей полуострова

Отказ от восстановления авиа– и железнодорожного сообщения свидетельствует о том, что киевские власти уже не считают территорию своей.

Надежды на то, что новый президент Незалежной Владимир Зеленский сменит курс, взятый Петром Порошенко, крайне мало. Поводов рассчитывать на прогресс пока нет. Об этом заявил украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

"Если они считают Крым своим, почему бы не восстановить прямое сообщение, снять многие проблемы, которые отражаются на кошельках простых украинцев? Люди-то не прекращают ездить",

– отметил он в беседе с RT.

Однако пока о готовности возобновить транспортное сообщение между двумя странами новая власть не говорит.

Напомним, ранее на сайте украинского президента появились две петиции. От Зеленского требуют пустить поезда в Крым и восстановить авиасообщение с Россией.