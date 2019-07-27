Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Политика Киева говорит о признании Крыма российским

Фото: www.globallookpress.com
Украина, похоже, смирилась с потерей полуострова

Отказ от восстановления авиа– и железнодорожного сообщения свидетельствует о том, что киевские власти уже не считают территорию своей.

Надежды на то, что новый президент Незалежной Владимир Зеленский сменит курс, взятый Петром Порошенко, крайне мало. Поводов рассчитывать на прогресс пока нет. Об этом заявил украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

"Если они считают Крым своим, почему бы не восстановить прямое сообщение, снять многие проблемы, которые отражаются на кошельках простых украинцев? Люди-то не прекращают ездить",

отметил он в беседе с RT.

Однако пока о готовности возобновить транспортное сообщение между двумя странами новая власть не говорит.

Напомним, ранее на сайте украинского президента появились две петиции. От Зеленского требуют пустить поезда в Крым и восстановить авиасообщение с Россией.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

В срочном порядке: Молдавия хочет от России дешевый газ

Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей