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Зеленскому сделали предложение по Донбассу

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com
Украинскому лидеру следует выступить с публичным заявлением

Сделать Донбасс автономным регионом будет мудрым решением. С таким заявлением выступил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Отметим, он и ранее указывал, что такой шаг позволит спасти Украину от распада и станет для Донбасса компромиссом.

Медведчук напомнил о решении команды президента Владимира Зеленского поддержать крымско-татарскую автономию на полуострове и задался вопросом, почему бы не сделать то же самое относительно Донбасса. Для этого понадобится лишь расширить конституцию Незалежной. При этом Медведчук призвал Зеленского заявить о поддержке автономии публично.

"Никакой разницы не вижу. У нас унитарное государство, это предполагает, что есть автономия одного региона",

подчеркнул он в эфире "112 Украина".

Ранее в Верховной раде наотрез отказались принимать подобное решение. Об этом заявила вице-спикер Ирина Геращенко в своем Facebook.

Напомним, на днях был озвучен и другой план по Донбассу. Киевским властям предложили "хорватский сценарий".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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