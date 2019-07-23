Прогнется под Россию: победа партии Зеленского на выборах напугала немцев

В Германии уверены, что политик захочет подружиться с Кремлем

Результаты выборов в Раду Украины всерьез напугали немцев. По их мнению, Киев может пойти на сближение с Москвой, что станет серьезным ударом для Европы. Об этом написали журналисты газеты Die Welt.

Отмечается, что отдавшие свои голоса за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, хотят изменений и улучшений отношений с Россией. Если президент исполнит волю народа, то это "станет проблемой для всей Европы", пишут журналисты.

По их мнению, партия Зеленского не продвигает чьи-либо интересы, а работает со всеми слоями общества, что разительно отличается от установленных правил Запада. Кроме того, украинцы уже устали от конфликта на востоке страны и политик сделает все, чтобы остановить кровопролитие.

При этом глава Незалежной, как утверждают немцы, пойдет на компромисс с Москвой, чтобы уладить проблемы внутри страны. Именно это станет сигналом для европейцев, что Россия якобы почувствует себя хозяйкой положения и будет стремиться к эскалации, уточняет РИА ФАН.