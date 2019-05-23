Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцев корежит: Захарченко показали в Москве

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
Погибший лидер ополченцев привел в бешенство жителей соседней страны

Имя убитого главы ДНР Александра Захарченко до сих пор вызывает у жителей Украины приступы ненависти. В очередной раз схватиться за сердце и излить желчь их заставил писатель Захар Прилепин, который последние годы воевал в Донбассе на стороне ополчения. 

Прилепин был хорошо знаком с Захарченко и посвятил ему часть своей книги "Некоторые не попадут в ад". По этой же книге был поставлен спектакль, прошедший на сцене МХАТ имени Чехова в понедельник, 20 мая. Писатель выложил в Twitter фото с мероприятия.

В комментариях поднялся громогласный вой. Мол, как посмели осквернить театр с мировым именем постановкой о лидере ополчения. Антироссийское издание "Апостроф" обратило внимание на то, что и российские, и украинские пользователи негативно восприняли идею постановки в МХАТ. Но если россиянам не понравилось милитаристская тема спектакля и выбор места проведения, то украинцам – сама личность Захарченко. 

"Блевотная морда", – написал Andre Androe. 

"Мерзость вселенская", – написал Антимоль.

"Сдох и хорошо!", – написал Ilya Kuperstein. 

"Чехов в гробу перевернулся не раз от такого", – написала некая Marfa-posadnitsa, назвавшая организаторов мероприятия "позорниками".

"****** (конец). МХАТ опустился в моих глазах", – заявил Алексей Матвеев.

"Ждем чествования Чикатило в Большом", – съязвил пользователь с ником "Забыт и ничто".

"Деградация культуры. МХАТ, котрый мы заслужили, ****", – высказался пользователь "ЖизньНасекомых".

Позже в комментариях появились и те, кому идея Прилепина пришлась по душе. Они отметили заслуги Захарченко и старания Прилепина сохранить о нем память. 

"Захар! Батя! Сын своего народа не продавшегося за печеньки западным кормчим.

Любовь твоя к Родине была безгранична и способна совершать подвиги ради своего народа. Вечная и светлая память тебе герой! Все, кто остался в строю отомстят за тебя Батя! Фашизм на Донбасс не пройдёт!", – выдала эмоциональный пост Белая Леди.

"О как корежит то свободных людей. Молодец Захар, значит все правильно делаете", – написал Сергей Воронин.

"Приятно удивлён. Не ожидал от МХАТа после выступлений разных "творческих личностей". Героев нужно помнить. А Батя настоящий герой", – порадовался Alexeq Kazakov.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мечта обречена: ЕС оставит украинцев с пустыми карманами

Незалежной не удастся выжить за счет Запада

СССР исключили из победителей Второй мировой

Процесс переписывания истории идет полным ходом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей