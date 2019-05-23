Украинцев корежит: Захарченко показали в Москве

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Имя убитого главы ДНР Александра Захарченко до сих пор вызывает у жителей Украины приступы ненависти. В очередной раз схватиться за сердце и излить желчь их заставил писатель Захар Прилепин, который последние годы воевал в Донбассе на стороне ополчения.
Прилепин был хорошо знаком с Захарченко и посвятил ему часть своей книги "Некоторые не попадут в ад". По этой же книге был поставлен спектакль, прошедший на сцене МХАТ имени Чехова в понедельник, 20 мая. Писатель выложил в Twitter фото с мероприятия.
В комментариях поднялся громогласный вой. Мол, как посмели осквернить театр с мировым именем постановкой о лидере ополчения. Антироссийское издание "Апостроф" обратило внимание на то, что и российские, и украинские пользователи негативно восприняли идею постановки в МХАТ. Но если россиянам не понравилось милитаристская тема спектакля и выбор места проведения, то украинцам – сама личность Захарченко.
"Блевотная морда", – написал Andre Androe.
"Мерзость вселенская", – написал Антимоль.
"Сдох и хорошо!", – написал Ilya Kuperstein.
"Чехов в гробу перевернулся не раз от такого", – написала некая Marfa-posadnitsa, назвавшая организаторов мероприятия "позорниками".
"****** (конец). МХАТ опустился в моих глазах", – заявил Алексей Матвеев.
"Ждем чествования Чикатило в Большом", – съязвил пользователь с ником "Забыт и ничто".
"Деградация культуры. МХАТ, котрый мы заслужили, ****", – высказался пользователь "ЖизньНасекомых".
Позже в комментариях появились и те, кому идея Прилепина пришлась по душе. Они отметили заслуги Захарченко и старания Прилепина сохранить о нем память.
"Захар! Батя! Сын своего народа не продавшегося за печеньки западным кормчим.
Любовь твоя к Родине была безгранична и способна совершать подвиги ради своего народа. Вечная и светлая память тебе герой! Все, кто остался в строю отомстят за тебя Батя! Фашизм на Донбасс не пройдёт!", – выдала эмоциональный пост Белая Леди.
"О как корежит то свободных людей. Молодец Захар, значит все правильно делаете", – написал Сергей Воронин.
"Приятно удивлён. Не ожидал от МХАТа после выступлений разных "творческих личностей". Героев нужно помнить. А Батя настоящий герой", – порадовался Alexeq Kazakov.
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