Вести о Захарченко из ДНР разозлили украинцев

Память о покойном главе самопровозглашенной республики не дает покоя СМИ Незалежной

Жители Донбасса выбирают проект мемориального комплекса Александру Захарченко. На территории ДНР 13 апреля началось общественное голосование. Оно продлится до 30 апреля.

На сайте опубликованы фотографии пяти проектов. Мемориальный комплекс планируют установить на месте гибели Захарченко в центре Донецка.

"Проект осуществляется при поддержке Натальи Захарченко (вдовы Захарченко А.В.) и Главы ДНР Дениса Пушилина",

– говорится в сообщении на официальном портале ДНР.

Украинские СМИ отреагировали на новость и публикуют язвительные материалы. "В "ДНР" надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко", – пишет replyua.net.

Ранее в Незалежной возмутились тем, что Донбасс чтит память погибшего Захарченко – фото могилы первого главы самопровозглашенной республики не понравилось журналистам.

Александр Захарченко погиб 31 августа. В кафе "Сепар" в центре Донецка взорвалась бомба. Захарченко скончался в больнице. Погиб и его охранник. В ДНР случившееся признали терактом. В России возбудили уголовное дело. Спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что велика вероятность того, что к убийству причастны киевские власти, напоминает РИА Новости.