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"Как живется Захарченко": фото взбудоражили украинцев

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной возмущены тем, что в ДНР чтят память покойного главы

В Сети появились снимки могилы лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб от взрыва бомбы в кафе "Сепар". Район захоронения и поминальный тент взбесили украинских журналистов.

Издание "Донецкие новости" рассказало о том, что россиянин захотел найти место, где покоится тело Захарченко. Оказалось, что на кладбище "Донецкое море", расположенном в Ленинском районе города, есть две зоны – "аллея славы" для героев ДНР, где захоронены командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (у которого был позывной "Гиви"), а также командир противотанкового спецподразделения "Спарта" Арсен Павлов (позывной "Моторола") и другие ополченцы.

Захарченко же похоронили отдельно от соотечественников, ближе к полю. Около могилы с флагами стоит тент с парашютом, под которым находится лавка и стол для поминок. Это строение шокировало украинских журналистов.

Фото: commons.wikimedia.org/Butko (CC BY-SA 4.0)

Так, например, издание "Акцент" отметило, что украинцы в ДНР страдают от нищеты и там даже не могут расчистить снег, чтобы люди нормально передвигались, но при этом, как намекнули журналисты, деньги на венки и тент для могилы Захарченко находятся. Также граждан Незалежной нервирует тот факт, что главу ДНР похоронили не на "аллее славы", а отдельно, придав ему таким образом особый статус.

Захарченко скончался в больнице 31 августа 2018-го от травм, полученных в результате взрыва бомбы с мини-камерой в кафе "Сепар". 

Полина ИВАНОВА
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