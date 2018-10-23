Раскрыты неизвестные детали убийства Захарченко

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Заложенная в донецком кафе "Сепар" бомба, при взрыве которой погиб глава ДНР Александр Захарченко, была оборудована мини-камерой. С ее помощью организаторы покушения смогли с абсолютной точностью определить цель.
Об этом рассказали источники Telegram-канала War Gonzo в силовых структурах Донецкой народной республики.
По их словам, план убийства главы ДНР был детально проработан и учитывал различные варианты развития событий. Так, поход Захарченко в кафе "Сепар" был спонтанным – глава республики направлялся в другое место и принял решение зайти в заведение всего за несколько минут до взрыва.
Источники отметили, что такой сценарий покушения идентичен прошлогоднему, когда зимой 2017 г. прогремел взрыв в кафе "Пушкин".
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