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Раскрыты неизвестные детали убийства Захарченко

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Шансы выжить у него были равны нулю

Заложенная в донецком кафе "Сепар" бомба, при взрыве которой погиб глава ДНР Александр Захарченко, была оборудована мини-камерой. С ее помощью организаторы покушения смогли с абсолютной точностью определить цель.

Об этом рассказали источники Telegram-канала War Gonzo в силовых структурах Донецкой народной республики.

По их словам, план убийства главы ДНР был детально проработан и учитывал различные варианты развития событий. Так, поход Захарченко в кафе "Сепар" был спонтанным – глава республики направлялся в другое место и принял решение зайти в заведение всего за несколько минут до взрыва.

Источники отметили, что такой сценарий покушения идентичен прошлогоднему, когда зимой 2017 г. прогремел взрыв в кафе "Пушкин".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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