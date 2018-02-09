Убийцы Гиви и Моторолы установлены
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что установлены все лица, причастные к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), часть из них удалось задержать. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает агентство ДАН.
Также Захарченко отметил, что еще не все преступники задержаны, однако "дело закончим в этом году".
По информации главы ДНР, причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение и к убийству командира противотанкового спецподразделения "Спарта" Арсена Павлова (позывной Моторола).
Ранее сегодня член "Радикальной партии" и ярый украинский националист Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал, что убийства двух популярных героев донецкого ополчения – дело рук спецслужб Незалежной, которым помогли местные жители.
"Лично я владел информацией, что Гиви ликвидирован украинской ДРГ, с первого дня, но открыто говорить об этом было нежелательно, чтобы не подставить наших разведчиков и диверсантов. Сейчас говорить можно, но тоже не все", – поведал радикал.
По его словам, операция по ликвидации Толстых готовилась и планировалась дольше, в отличие от Павлова, почти два года.
"В случае с Моторолой украинским спецслужбам помогли случай и местные жители. Эта история с поездкой Моторолы в лифте в ад со временем, когда можно будет говорить о деталях этой спецоперации, заслуживает написания украинского бестселлера вроде "Ворошиловского стрелка", – считает Мосийчук.
Он уверен, что убийства полковника СБУ Александра Хараберюша, генерал-майора ГУР Максима Шаповала, участницы АТО Амины Окуевой, а также покушение на него самого стали ответом... "кремлевских спецслужб" на действия украинских спецслужб.
Напомним, полковник вооруженных сил ДНР Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 г. в результате обстрела здания штаба подразделения "Сомали" в Макеевке из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Полковник Павлов погиб 16 октября 2016-го вместе со своим охранником в лифте дома в Донецке, где он проживал с семьей.
Ранее Министерство государственной безопасности ДНР называло имя организатора убийства Гиви и Моторолы.
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