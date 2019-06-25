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Украинские военные дезертируют с передовой в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
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Украина оголила передний край при отсутствии желающих воевать

Военнослужащие Вооруженных сил Украины оставили позиции у линии разграничения с самопровозглашенной ЛНР. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы республиканской Народной милиции Иван Филипоненко со ссылкой на луганских разведчиков.

"Выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники (Славяносербский район). Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий", – цитирует агентство ЛИЦ Филипоненко.

По его словам, украинское командование в экстренном порядке пытается пресечь такие действия своих бойцов, для чего в штаб ООС (Операция объединенных сил – ред.) "вызваны должностные лица командного состава бригады" для дачи объяснений высшему руководству.

Также офицер сообщил о том, что силовики ВСУ разместили две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1 у жилых домов в подконтрольном Киеву населенном пункте Новотошковское.

Фото: www.globallookpress.com

Кроме этого, по данным представителя ЛНР, из-за невыплат денег украинские бойцы из нацбатальонов уезжают в Сирию для борьбы на стороне террористов против правительственных войск. Он утверждает, что данный контингент "имеет всестороннюю поддержку со стороны спецслужб Украины", которые готовят для них документы и занимаются "организацией беспрепятственного их въезда в САР".

Ранее стало известно об уходе украинских военных с позиций у линии соприкосновения под Новоалександровкой.

Между тем противоположная сторона чуть ли не каждый день сигнализирует об укреплении своих окопов и продвижении вперед. Как бы там ни было, но обстрелы в Донбассе стали гораздо чаще за последние две недели, что подтверждают сами украинские силовики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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