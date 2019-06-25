Боевые корабли США мчатся на Украину

Американцы и украинцы проведут совместные учения

Военные корабли 6 флота ВМС США движутся в сторону Незалежной, чтобы принять участие в ежегодных тренировках "Морской бриз". Масштабные учения пройдут с 1 по 12 июля 2019-го.

Проверять свою мощь во время "Морского бриза" будут не только американцы, 3000 военных прибудут из 19 стран мира. Ожидается, что участвовать будут 32 корабля и 24 единицы авиационной техники. Об этом сообщает telegram-канал "Военный обозреватель".

По информации РЕН ТВ, военные будут учиться противодействовать неким "вражеским силам" не только на воде, но и на суше. Покинут Украину иностранцы лишь 25 июля.

Незалежная с нетерпением ждала этих учений, разрешив иностранным вооруженным силам находиться на территории страны еще в конце февраля 2019-го. Тогда Верховная рада большинством голосов приняла соответствующий закон. В России же признали идею учений Украины и НАТО в Черном море опасной.