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"Теплые встречи": Порошенко закидали дымовыми шашками

Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Незалежной остался доволен приемом жителей западной Украины

В городе Стрый во время выступления Петра Порошенко перед избирателями в толпе бросили дымовые шашки.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко... Реванш не пройдет!" –

написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко.

При этом сам лидер партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко) не упомянул об этом инциденте в соцсетях, описав встречу с жителями Львовской области исключительно теплыми словами.

"Теплые встречи и душевные разговоры. Львовщина каждый раз завораживает меня своим радушием и неповторимостью. Спасибо львовяне и стрияны, что мы провели этот день вместе", - 

отметил Порошенко.

Кто именно бросил дымовые шашки, осталось неизвестным.


Валентина МАЙОРОВА
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