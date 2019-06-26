"Теплые встречи": Порошенко закидали дымовыми шашками

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В городе Стрый во время выступления Петра Порошенко перед избирателями в толпе бросили дымовые шашки.
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко... Реванш не пройдет!" –
написал на своей страничке в Facebook пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко.
При этом сам лидер партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко) не упомянул об этом инциденте в соцсетях, описав встречу с жителями Львовской области исключительно теплыми словами.
"Теплые встречи и душевные разговоры. Львовщина каждый раз завораживает меня своим радушием и неповторимостью. Спасибо львовяне и стрияны, что мы провели этот день вместе", -
отметил Порошенко.
Кто именно бросил дымовые шашки, осталось неизвестным.
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