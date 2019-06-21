"Отличная идея": на Крымском мосту устроят провокацию

Грядущее событие станет настоящим "взрывом"

Строительство транспортного перехода завершают ударными темпами. При этом украинские СМИ не устают цепляться к каждой мелочи, раздувая дешевые "сенсации" из ничего. На фоне бесчисленных баек провокаторов решили подколоть в Сети.

Журналистам из Незалежной пообещали событие, которое наверняка "взорвет" информационное пространство. Речь идет о подсветке Крымского моста, которую планируют протестировать уже в июле. Как стало известно ранее, транспортный переход загорится цветами российского флага.

"По графику тестовый запуск у нас будет в июле. Мы половину уже смонтировали",

– сообщил ТАСС заместитель начальника компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

Такая подсветка может стать "дополнительным раздражителем" для соседей, неотрывно следящих за "стройкой века", говорится в статье на сайте inforuss.info.

"Российские строители подготовили небольшую провокацию", – с юмором отметил автор материала.

Украшенный подсветкой-триколором мост будет видно издалека. Вполне вероятно, что журналисты одиозных изданий Незалежной не оставят это без внимания и разразятся желчными комментариями.

Напомним, полностью монтаж подсветки планируется завершить к декабрю.

Идея о так называемой провокации для злопыхателей пользователям Сети понравилась.

"Отличная идея ! Эта подсветка ,будет напоминать " украм " ,кто в доме ХОЗЯИН !!!! БРАВО !!!!" - пишут комментаторы.

Ранее "Утро" писало о "Грачатах",которые будут охранять Крымский мост.