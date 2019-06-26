ЕР призвала продлить срок принятия предложений по развитию Севастополя

Концепция программы должна учитывать мнение жителей

"Единая Россия" намерена принять активное участие в обсуждении Концепции национальной программы развития Севастополя. Об этом заявил секретарь Севастопольского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Дмитрий Саблин. По его мнению, сама программа должна быть построена на основе пожеланий жителей города-героя. А для этого срок принятия предложений нужно продлить.

"На сайте правительства города указано, что предложения принимаются до 1 июля, в интервью профильного вице-губернатора прозвучала другая дата – 15 июля. Где правда, сегодня не понятно. Но ни 20 дней, ни 35 не хватит, чтобы сформировать действительно качественные, проработанные предложения в Концепцию", – подчеркнул депутат.

"Единая Россия" предлагает принимать предложения по развитию Севастополя как минимум до 20 августа 2019 года.

ЕР уже активно включилась в работу над Концепцией: проводит дискуссии, приглашает на партийные площадки чиновников, собирает наказы горожан:

"О чем говорят нам люди – о проблемах дворов, о конкретных проблемах каждого микрорайона, о своих зарплатах, о транспорте. Но если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев", – указал Саблин.

Депутат подчеркнул, что все предложения, поступившие в ЕР от севастопольцев, будут переданы властям города.

Нацпрограмма развития Севастополя формируется по получению президента РФ Владимира Путина. Она должна охватить все направления – от здравоохранения и хороших дорог до повышения инвестиционной привлекательности региона.