ЕР предлагает расширить программу "Земский учитель"

Предложения выработаны на площадке партпроекта "Новая школа"

Программа "Земский учитель" может быть распространена не только на педагогов с высшим образованием, но и на учителей и воспитателей со средним специальным образованием, а также на все категории работников сферы образования на селе. К такому мнению пришли эксперты и представители педагогических и родительских сообществ, принявшие участие в обсуждении проекта программы "Земский учитель" по инициативе "Единой России". Об этом рассказала координатор партпроекта ЕР "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

"Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу "Земский учитель", – сообщила она.

По словам Аршиновой, зачастую учителями младших классов или воспитателями в детских садах работают выпускники педагогических колледжей. Включение их в программу "Земский учитель" позволит привлекать молодые кадры в сельские общеобразовательные организации.

Для удобства участников программы предлагается создать единый информационный ресурс, где образовательные учреждения из всех регионов страны смогут указывать вакансии, а учителя – оставлять свои заявки.

"Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ", – подчеркнула Аршинова.

Предполагается, что минимальный срок контракта для участника программы будет составлять 5 лет. Это исключит текучку кадров.

"Чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта", – предложили в ЕР.

Причем наличие у претендента на участие в программе прописки или доли в квартире не должно служить поводом для отказа, считает Аршинова. Напротив, это стимулирует выпускников сельских школ после получения диплома возвращаться работать домой.

"Реализация программы "Земский учитель", несомненно, станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и в малых городах", – уверена Аршинава. Она подчеркнула, что партпроект "Новая школа" обеспечит всероссийский контроль за внедрением этой программы в регионах.

Предложение разработать программу "Земский учитель" по аналогии с уже действующей программой "Земский доктор" озвучил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Планируется, что инициатива начнет действовать уже в 2020 году.