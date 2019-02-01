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На гранты ЕР претендуют тысячи проектов

Андрей Турчак. Фото: er.ru
В партии подвели итоги первого этапа конкурса для первичных отделений

"Единая Россия" выберет около 200 идей от своих первичек. Задача непростая, ведь на конкурс общественно значимых проектов поступило 6 тысяч заявок. Получается, что на каждый грант претендуют больше 30 программ.

Имена счастливчиков станут известны совсем скоро. В ближайший месяц работы оценит конкурсная комиссия и объявит победителей, у которых будет возможность реализовать свои задумки, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Основная работа в интересах людей идет на уровне первичных партийных отделений. Поощрять и стимулировать эту работу – важная задача "Единой России", поэтому на XVIII Съезде мы дали старт первому конкурсу социальных проектов для первичек и выделили гранты на реализацию лучших инициатив",

напомнил партиец. Он сообщил, что проекты, которые собираются воплощать в жизнь участники конкурса, совершенно разные по тематике: от строительства хоккейной коробки до оснащения сельского ФАПа и создания киноклуба для пожилых.

"Главное, что объединяет заявки, – все они основаны на реальных запросах людей и могут быть исполнены в разумные сроки", – заключил Турчак, подчеркнув, что "ни одна из инициатив первичек не должна оставаться без поддержки".

Фото: er.ru

Состязание единороссов, получающих первый партийный опыт, позволит выбрать лучшие идеи на местах и привлечь к их реализации новые силы. Проекты будут профинансированы. Максимальная сумма гранта составит 200 тыс. рублей. 

Ксения АНДРЕЕВА
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